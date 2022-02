Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Deutschland liegt im internationalen Vergleich bei der Digitalisierung nur im Mittelfeld, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Großer Nachholbedarf besteht vor allem bei digitalen Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung sowie bei der digitalen Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Behindern ein zu enger Regulierungsrahmen sowie fehlende digitale Kompetenzen und Datenschutzbedenken den digitalen Aufbruch? Welche Rahmenbedingungen kann die Politik für eine erfolgreiche Transformation in den kommenden Jahren setzen?



Detaillierte Informationen zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.ifo.de/publikationen/2022/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-022022 (16.02.2022/ac/a/m)





