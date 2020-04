Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Aussichten für die deutsche Autobranche haben sich durch die Corona-Krise deutlich verschlechtert. Das geht aus der jüngsten Umfrage des ifo Instituts hervor. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteildung:



Die Geschäftserwartungen für die nächsten Monate sackten auf minus 33,7 Punkte im März nach minus 19,7 Punkten im Februar. Der Nachfrage-Index der Branche sank auf minus 30,6 Punkte, nach minus 13,8 im Februar. Die Exporterwartungen stürzten auf minus 42,7 Punkte, nach minus 17,3 im Februar. Das ist der schlechteste Wert seit März 2009.



Auch der Index der Produktionserwartungen fiel im März von 4,2 Punkten auf minus 35,9 Punkte. Kurzarbeit erwarteten 41,3 Prozent der befragten Betriebe im März, nach 19,7 Prozent im Dezember 2019. Die Lager an unverkauften Autos wurden wieder größer: Der Saldo stieg auf plus 14,1 Punkte im März, nach plus 7,6 im Februar. Der Auftragsbestand sank von minus 7,2 Punkten im Februar auf minus 12,4 Punkte im März. (06.04.2020/ac/a/m)



