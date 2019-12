In der vergangenen Woche habe der DE30 im Wochenchart ein "Bullish-Engulfing" ausgebildet. Da das Umkehrmuster nahe des Jahreshochs zu beobachten sei, könnte dieses eine geringere Auswirkung auf den Markt haben. Nach einer höheren Eröffnung in dieser Woche sowie den darauffolgenden Verlusten könnte die Chance auf "Bearish-Engulfing" bestehen. Für die Ausbildung eines solchen Musters sei jedoch ein Schlusskurs unterhalb der Marke von 13.150 Punkten notwendig. In einem bärischen Szenario könnte der DE30 in Richtung der unteren Grenze der Overbalance-Struktur bei 12750 Punkten fallen.



Die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) sollte am Mittwoch besonders beobachtet werden, da FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) angesichts der schwachen internationalen Nachfrage seine Gewinnaussichten gesenkt habe. Für das gesamte Geschäftsjahr 2020 (Ende 31. Mai 2020) werde ein bereinigter Gewinn von maximal 11,50 USD pro Aktie erwartet (Vorwert: 13 USD). Dies sei die zweite Gewinnwarnung in den letzten zwei Quartalen.



Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) sei heute der stärkste Wert im DE30. Der Zahlungsdienstleister habe die Zusammenarbeit mit GetYourGuide, der Buchungsplattform für Reiseerlebnisse, bekannt gegeben.



PSA (ISIN FR0000121501/ WKN 852363) und FIAT Chrysler (ISIN NL0010877643/ WKN A12CBU) hätten einer Fusion im Wert von 50 Mrd. USD zugestimmt. Das fusionierte Unternehmen werde der viertgrößte Automobilhersteller der Welt sein. Der Deal ziele auf jährliche Kosteneinsparungen von 4 Mrd. USD ab und werde voraussichtlich in zwölf bis 15 Monaten abgeschlossen sein.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der europäischen Sitzung war gemischt, aber die Stimmung verbesserte sich nach der Veröffentlichung der ifo-Daten, der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) notiert nach anfänglichen Verlusten wieder in der Nähe seines gestrigen Schlusskurses, so die Experten von XTB.Aktien aus der Schweiz würden am meisten steigen, während sich Aktien aus Polen am schlechtesten entwickeln würden.Die Veröffentlichung der ifo-Indices für Dezember habe für eine gewisse Beruhigung gesorgt, nachdem die EMIs Anfang dieser Woche enttäuscht hätten. Der Index für das Geschäftsklima sei von 95,1 auf 96,3 Punkte gestiegen (Erwartung: 95,5 Punkte) - dies sei der dritte monatliche Anstieg in Folge. Die Subindices zur Einschätzung der aktuellen Lage und zu den Geschäftserwartungen seien ebenfalls stärker gestiegen als erwartet. Die Verbesserung im Dezember sei vor allem durch die Entspannung an der Handelsfront sowie durch die zunehmende Klarheit beim Brexit getragen worden.