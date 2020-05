Linz (www.aktiencheck.de) - Es geht bergauf - dies zeigt der gestern veröffentlichte deutsche ifo-Index, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Mit 79,5 Punkten habe der Stimmungsindikator derdeutschen Wirtschaft mehr als 5 Punkte im Plus und auch deutlich über den Erwartungen gelegen. Dabei werde die aktuelle Lage mitannähernd gleichbleibender Tendenz deutlich schwächer als die Erwartungen eingestuft. Letztere lägen mehr als 5 Punkte über den Umfragewerten.



Wegen des US-Feiertages seien die Bewegungen im EUR/USD-Handel gering gewesen. Aussichten für heute:1,0870 bis 1,0970. (26.05.2020/ac/a/m)



