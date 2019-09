Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich im bisherigen Jahresverlauf mehr und mehr abgekühlt, wobei sich der Abwärtstrend des ifo-Geschäftsklimaindexes (Di., 24.09., 10:00 Uhr) seit dem Frühjahr noch beschleunigt hat, so die Analysten von Postbank Research.



Im August habe sich ein weiterer Rückgang von 95,8 auf 94,3 Punkte ergeben, den niedrigsten Wert seit November 2012, als die deutsche Wirtschaft - wie wohl auch im Sommerhalbjahr 2019 - eine Rezession durchgelaufen habe. Nicht nur hinsichtlich der aktuellen Geschäftslage, sondern auch mit Blick auf die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate habe der Pessimismus der Unternehmenslenker merklich zugenommen. Dies gelte insbesondere für das Verarbeitende Gewerbe, wo die Stimmung aktuell so schlecht sei wie seit dem Krisenjahr 2009 nicht mehr. Ausschlaggebend hierfür gewesen seien vor allem die hohe (geo-)politische Unsicherheit und die damit einhergehende Abschwächung der globalen Konjunktur, aber auch hausgemachte Probleme.



Angesichts zuletzt etwas positiverer Nachrichten - Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit, Chance eines geregelten Brexit, etc. - würden die Analysten von Postbank Research im September bei den Geschäftserwartungen ein gewisses Aufwärtspotenzial von niedrigem Niveau aus sehen. Auch das durch die jüngste EZB-Entscheidung auf längere Sicht zementierte Niedrigzinsumfeld im Euroraum dürfte hierbei eine Rolle spielen. Der Subindex für die ifo-Geschäftserwartungen sollte eine Gegenbewegung von 91,3 auf 92,5 Punkte zeigen. Auch beim Lageindex würden die Analysten mit einem kleinen Plus von 0,3 Zählern und einer Stabilisierung bei 97,6 Punkten rechnen. Für die deutsche Wirtschaft wäre dies der erste Lichtblick seit Monaten. Eine solche Entwicklung würde die Hoffnung am Leben erhalten, dass die momentane Schwäche der deutschen Konjunktur sich nicht zu einer länger anhaltenden Rezession auswachse. Für Entwarnung wäre es aber selbst im Fall der von den Analysten von Postbank Research erwarteten positiven Entwicklung sicher noch zu früh. (23.09.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.