Im ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbe hellte sich das Geschäftsklima merklich auf. Die Lageeinschätzung der ostdeutschen Industrieunternehmen stieg im April kräftig. Dennoch schauen die Befragungsteilnehmer etwas weniger optimistisch auf die kommenden sechs Monate.



Die Stimmung des ostdeutschen Großhandels legte im April spürbar zu. Die Befragungsteilnehmer berichteten von deutlich besseren Geschäften. Die Geschäftserwartungen der ostdeutschen Großhändler waren im April weniger pessimistisch. Auch im ostdeutschen Einzelhandel hellte sich das Geschäftsklima spürbar auf. Während die befragten Einzelhändler mit ihrer aktuellen Geschäftslage merklich zufriedener waren, beurteilten sie ihre Geschäftserwartungen weniger pessimistisch.



Der Geschäftsklimaindex des ostdeutschen Bauhauptgewerbes legte im März auf hohem Niveau geringfügig zu. Die befragten Bauunternehmer waren mit ihrer aktuellen Geschäftslage etwas zufriedener als im Vormonat und mit Blick auf die kommenden sechs Monate etwas optimistischer. (27.04.2017/ac/a/m)





Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft in Ostdeutschland stieg im April von 110,4 auf 112,4 Punkte und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Getrieben wurde diese Entwicklung von den aktuellen Lageeinschätzungen: Die ostdeutschen Unternehmer waren mit ihrer Geschäftslage so zufrieden wie noch nie. Die Geschäftserwartungen der Befragungsteilnehmer tendierten derweil seitwärts.