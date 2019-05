Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem der ifo-Geschäftsklimaindex (Do., 23.05., 10:00 Uhr) im März nach einer längeren Abschwungphase wieder etwas zulegen konnte, musste er im April erneut einen leichten Dämpfer hinnehmen, so die Analysten von Postbank Research.



Grundsätzlich würden sie aber davon ausgehen, dass sich die Stimmung der deutschen Unternehmen im Mai wieder leicht verbessert habe. Dafür verantwortlich dürfte sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die der zukünftigen Geschäftserwartungen sein. Die Hoffnung, dass die starke Belastung durch die deutsche Industrie tendenziell nachlasse, spreche für eine Verbesserung des Lageindikators, für den die Analysten von Postbank Research im Mai einen Anstieg von 103,3 auf 103,6 Punkte erwarten würden. Darüber hinaus würden sie trotz der aktuellen Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China davon ausgehen, dass die Unternehmen auch bezüglich ihrer zukünftigen Geschäftssituation wieder etwas positiver gestimmt seien. Dabei dürften vor allem die Hoffnungen auf einen letztendlich glimpflichen Ausgang der Handelsstreitigkeiten - die Entscheidung bezüglich der US-Zölle auf europäische Autos werde voraussichtlich verschoben

- sowie auf einen geordneten Brexit eine Rolle spielen. Die Analysten von Postbank Research würden daher mit einem leichten Anstieg des ifo-Geschäftserwartungsindex von 95,2 auf 95,5 Punkte rechnen, wodurch sich auch der Gesamtindex von 99,2 auf 99,5 Punkte verbessern sollte.



Das deutsche BIP (Do., 23.05., 08:00 Uhr) ist vorläufigen Angaben zufolge im 1. Quartal dieses Jahres um 0,4% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Dieser Wert dürfte in der Berichtswoche bestätigt werden. Die erstmals veröffentlichten Details sollten zeigen, dass positive Impulse dabei vor allem von der Binnennachfrage gekommen seien. Dieses gute Ergebnis dürfte aber nicht zuletzt witterungsbedingt nach oben verzerrt worden sein, sodass im laufenden Quartal mit einer Gegenbewegung zu rechnen sei. (20.05.2019/ac/a/m)





