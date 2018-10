Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im Oktober um knapp einen auf nunmehr 102,8 Indexpunkte abgerutscht, so die Analysten der NORD LB.



Zu dieser - wenn auch nur dezenten - Stimmungseintrübung hätten vor allem die auf die Entwicklung in sechs Monaten gerichteten Geschäftserwartungen beigetragen. Die heutigen Zahlen zum wohl verlässlichsten Frühindikator für die deutsche Konjunktur würden durchaus eine zunehmende Besorgnis in den Chefetagen der Unternehmen widerspiegeln, von Panikstimmung könne aber keine Rede sein. Gewiss seien außenwirtschaftliche Risikofaktoren verantwortlich für die schwindende Zuversicht gewesen. Solange die schlimmsten Schreckensszenarien zum Handelskrieg, Brexit und anderen Drohkulissen aber nicht eintreten würden, sollten die Unternehmen gegen die meisten Widrigkeiten recht gut gewappnet sein. (25.10.2018/ac/a/m)



