Die ifo-Daten stünden in einer Reihe mit ebenfalls massiv verschlechterten anderen Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaft. So seien die ZEW-Konjunkturerwartungen im März ebenfalls in einem beispiellosen Ausmaß eingebrochen. Die besondere Betroffenheit des Dienstleistungssektors würden die vorläufigen Märzzahlen von Markit zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern verdeutlichen. Während der PMI für die Industrie "nur" auf 45,7 Punkte gesunken sei, sei die Zeitreihe für den Servicesektor von 52,5 auf 34,5 Punkte so stark eingebrochen wie nie zuvor.



Die Märzzahlen dürften dabei naturgemäß das gesamte Ausmaß der voraussichtlichen Krisenfolgen noch unterschätzen. Zum einen setze sich mit der Dauer des aktuellen Stillstands zunehmend die Erkenntnis durch, dass in Deutschland - aber auch weltweit - eine schwere Rezession vor der Tür stehe, die das Ausmaß der Krise 2008/2009 noch übertreffen dürfte. Zum anderen sei nicht mit einer schnellen Aufhebung der Maßnahmen zu rechnen, wodurch sukzessive immer mehr Unternehmen in einem erheblichen Ausmaß die Belastungen direkt zu spüren bekommen würden.



Der Konjunkturverlauf sei nur schwer prognostizierbar, da hierfür entscheidend sein werde, wann der Fuß wieder von der Bremse genommen werden könne. Eine Lockerung der administrierten Kontaktreduktion sei aber nur eine notwendige und keine hinreichende Bedingung für eine Erholung nach dem Absturz. Ausmaß und Tempo werde entscheidend von dem Verhalten der Konsumenten abhängen. Ob nach dem Stillstand die breite Masse den Schalter sofort umlege und zum alten Konsumverhalten zurückkehre, sei aber zumindest fraglich. Selbst bei einem günstigen Verlauf der Fallzahlen oder bei anderen positiven Entwicklungen zur Eindämmung der Pandemie (Medikament, Impfstoff) würden die Analysten der NORD LB daher mit einer Schrumpfung des deutschen BIP im Jahr 2020 um knapp 8% rechnen, allerdings gefolgt von einer kräftigen Erholung in 2021. Geld- und Fiskalpolitik seien gefordert, Kollateralschäden und dauerhafte Krisenfolgen so gering wie nur möglich zu halten.



Fazit: Die Frühindikatoren seien im Berichtsmonat März in einem nie gekannten Ausmaß auf Tauchstation gegangen. Die ifo-Geschäftserwartungen seien in nur einem Monat praktisch auf den während der globalen Finanzkrise 2008/2009 markierten Tiefstand abgesackt. Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seien weite Teile der deutschen Wirtschaft schockgefrostet. Selbst bei einem günstigen Verlauf stehe für das Jahr 2020 die schärfste Rezession seit dem zweiten Weltkrieg an. Die massiven Abschirmungsmaßnahmen von Geld- und Fiskalpolitik könnten dauerhafte Schäden begrenzen. Dies sei aber auch die Voraussetzung für einen auch von den Analysten der NORD LB unterstellten schnellen Aufholprozess nach der Krise. (25.03.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Soeben hat das Münchner ifo-Institut die endgültigen Ergebnisse seiner Umfrage unter rund 9.000 deutschen Unternehmen im Berichtsmonat März veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.Die Zahlen seien demnach noch heftiger eingebrochen als die vorläufig gemeldeten Zahlen bereits angedeutet hätten. Das Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft sei demnach im März auf 86,1 Punkte abgestürzt. Regelrecht dramatisch sei der Absturz der Geschäftserwartungen: Von 93,1 Punkten im Februar sei es in nur einem Monat auf 79,7 Punkten rasant abwärts gegangen - die Aussichten seien damit bereits so pessimistisch wie in der Finanzkrise 2008/2009.