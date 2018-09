Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Sentiment in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hatte sich seit Ende 2017 deutlich verschlechtert, so die Analysten von Postbank Research.



Dies spiegele sich beispielsweise auch in der Entwicklung des ifo-Geschäftsklimaindexes (Mo., 24.09., 10:00 Uhr) wider. Dieser habe von seinem Zwischenhoch im November 2017 bis zum Ende des 1. Halbjahrs 2018 um mehr als drei Zähler nachgegeben. Ausschlaggebend hierfür seien insbesondere sich angesichts der Unsicherheit bezüglich Handelsstreit, Brexit & Co. verschlechternde Geschäftserwartungen der befragten Unternehmen gewesen. Gleichwohl

habe es zuletzt Anzeichen einer Konsolidierung gegeben, die im August in einem kräftigen positiven Rückprall des ifo-Geschäftsklimaindexes gemündet hätten. Insbesondere der starke

Anstieg der Erwartungskomponente von 98,2 auf 101,2 Zähler habe dabei überrascht, da die genannten Unsicherheiten trotz immer wieder auftretender, zwischenzeitlicher Entspannungssignale, beispielsweise im Handelsstreit, keineswegs ausgeräumt seien. Die Analysten von Postbank Research würden daher nicht davon ausgehen, dass der Erwartungsindex sein Niveau im September halten könne und würden mit einem Rückgang auf 100,2 Zähler rechnen. Auch die Lagekomponente dürfte moderat von 106,4 auf 106,2 Punkte nachgeben. Für den ifo-Geschäftsklimaindex insgesamt würde damit ein Minus von 0,6 auf 103,2 Zähler zu Buche stehen. Dies stünde sowohl im Einklang mit den Indikationen weiterer Sentimentindikatoren als auch mit unserer Erwartung, dass sich der Konjunkturaufschwung in Deutschland in etwas moderaterem Tempo weiter fortsetze. (21.09.2018/ac/a/m)



