Der ostdeutsche Großhandel korrigierte im Dezember sowohl seine Einschätzungen der aktuellen Geschäftslage als auch seine Geschäftserwartungen geringfügig nach unten, nachdem beide Teilindikatoren im Vormonat etwas gestiegen waren. Im ostdeutschen Einzelhandel trübte sich das Geschäftsklima ebenfalls ein. Trotz saisonbereinigt geringfügig besser laufenden Geschäfte nahm die Zuversicht der Händler für das kommende halbe Jahr spürbar ab. Sie erwarteten zudem weiter steigende Preise.



Im ostdeutschen Bauhauptgewerbe hellte sich das Geschäftsklima nach zwei Rückgängen in Folge auf. Die Bauunternehmer waren mit ihren laufenden Geschäften zufriedener als im Vormonat und hoben ihre Geschäftserwartungen für das erste Halbjahr 2018 kräftig an.



Prof. Dr. Marcel Thum

Leiter der ifo Niederlassung Dresden



Prof. Dr. Joachim Ragnitz

Stellvertr. Leiter der ifo Niederlassung Dresden (21.12.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ostdeutsche Wirtschaft beendet das Jahr 2017 in bester Stimmung, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ifo Geschäftsklimaindex Ostdeutschland notierte im Dezember nahezu unverändert bei 113,9 Punkten. Dabei hellten sich die Einschätzungen der Geschäftslage abermals leicht auf, während die Geschäftserwartungen etwas weniger optimistisch waren als im Vormonat. Der Ausblick für das kommende Jahr bleibt aber deutlich positiv.