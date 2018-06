Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe Ostdeutschlands ließ im Juni etwas nach. Die Industrieunternehmer beurteilten ihre laufenden Geschäfte geringfügig schlechter als im Vormonat. Allerdings hellte sich ihr Ausblick auf die kommenden sechs Monate etwas auf.



Im ostdeutschen Großhandel stieg der Geschäftsklimaindex hingegen leicht. Sowohl Lageeinschätzungen als auch Geschäftserwartungen verbesserten sich etwas. Auch bei den ostdeutschen Einzelhändlern stieg die Stimmung geringfügig. Verantwortlich hierfür war eine deutlich günstigere Einschätzung der laufenden Geschäftslage, während sich der Ausblick der Umfrageteilnehmer etwas verschlechterte.



Das Geschäftsklima im ostdeutschen Bauhauptgewerbe trübte sich im Juni dagegen leicht ein. Die befragten Unternehmer korrigierten sowohl ihre Geschäftserwartungen als auch ihre Lageeinschätzungen nach unten. (29.06.2018/ac/a/m)





