Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Hochstimmung der Dienstleister hat einen weiteren Dämpfer erlitten, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der Geschäftsklimaindex für die Dienstleistungen sank im Januar von 110,8 auf 109,3 Punkte. Die Unternehmen waren mit ihrer aktuellen Lage weniger zufrieden. Zudem nahmen sie ihren Optimismus mit Blick auf die kommenden Monate zurück. Viele Unternehmen planen jedoch zusätzliches Personal einzustellen. Die Preise sollen in vielen Branchen weiter steigen.



Die Entwicklung in den einzelnen Bereichen verlief sehr heterogen. Die Logistikbranche ist zwar mit ihrer aktuellen Lage sehr zufrieden, jedoch zeigten sich weniger Firmen optimistisch für das weitere Geschäft. Gleiches gilt für die IT- und Werbebranche. Im Stimmungshoch zeigen sich weiterhin die Architektur- und Ingenieurbüros. Im Beherbergungsgewerbe sank der Indikator für die aktuelle Geschäftslage auf den niedrigsten Wert seit einem Jahr. Der Ausblick bleibt verhalten optimistisch. (26.01.2017/ac/a/m)







