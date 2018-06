Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im Juni um 0,5 auf 101,8 Punkte gesunken, nachdem - nach Revision der Daten - im Mai ein marginales Plus von 0,1 Zählern zu Buche gestanden hatte, so die Analysten von Postbank Research.



Die Konsolidierung der Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen auf einem etwas mäßigeren, aber immer noch robusten Niveau habe sich damit zunächst nicht fortgesetzt. Dabei hätten sich bei den Subindices für Lagebeurteilung und Geschäftserwartungen aber divergierende Entwicklungen ergeben. So sei der Lageindex, der im Mai noch ein moderates Plus habe verbuchen können, von 106,1 auf 105,1 Zähler abgerutscht. Insbesondere die Sorgen bezüglich der globalen Handelsstreitigkeiten würden hier stärkere Bremsspuren hinterlassen als im Vorfeld erwartet. Positiv sei jedoch zu werten, dass der im Dezember vergangenen Jahres eingesetzte Abwärtstrend bei den Geschäftserwartungen zunächst gestoppt sei. Der entsprechende Subindex habe im Juni mit 98,6 Punkten sein Vormonatsniveau bestätigt. Sollte sich die Stabilisierung der Geschäftserwartungen in den kommenden Monaten fortsetzen, würden die Analysten von Postbank Research nach wie vor konstruktives Wachstumsbild für Deutschland weiterhin nicht gefährdet sehen. Die Stimmungseintrübung seit dem Jahreswechsel ändere nichts daran, dass sich der Konjunkturaufschwung noch eine Weile fortsetzen dürfte. Das hohe Wachstumstempo aus dem Vorjahr dürfte dabei aber gleichwohl nicht mehr erreicht werden.



Heute stünden keine maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. (26.06.2018/ac/a/m)



