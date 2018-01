Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex notiert zum Jahresbeginn auf dem bereits im November erreichten Allzeithoch, berichten die Analysten der Nord LB.



Nach dem dezenten Rücksetzer im Vormonat befinde sich die Stimmung mitten im Winter auf dem Siedepunkt. Ausschlaggebend für die Konjunktureuphorie sei die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage, die niemals zuvor so überschwänglich gewesen sei. Mit den heutigen Zahlen zum am breitesten erhobenen und damit am besten "geerdeten" Konjunkturbarometer sei ohne jeden Zweifel der Nachweis erbracht, dass die deutsche Wirtschaft mit großem Schwung auf breitem Fundament ins neue Jahr starte. In der heutigen Ratssitzung der EZB werde man diese Signale hoffentlich hören. Sie würden den Druck auf die Währungshüter erhöhen, den Einstieg aus dem Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik endlich verbindlicher und zügiger umzusetzen. (25.01.2018/ac/a/m)





