Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zwar ist das ifo Geschäftsklima im Juni erneut leicht zurückgegangen, die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft scheinen sich dennoch perspektivisch zu verbessern. Denn es gibt Anzeichen für eine Belebung des Welthandels und der globalen Industrieproduktion, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.



Auch Frühindikatoren wie die europäischen und deutschen Einkaufsmanager-Umfragen würden auf eine mögliche Stabilisierung hindeuten. Halte diese Entwicklung an, werde sie erst in der zweiten Jahreshälfte zum Tragen kommen.



Damit ein BIP-Jahreswachstum von rund 2% für Deutschland in 2018 noch erreicht werden könne, müsse auch das ifo Geschäftsklima in den kommenden Monaten zulegen. Insgesamt scheine sich das Prognoserisiko trotz der aktuellen Eintrübung des Index leicht reduziert zu haben. (25.06.2018/ac/a/m)



