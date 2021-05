Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai deutlich aufgehellt, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich auf 99,2 Punkte verbessert und notiere so auf dem höchsten Niveau seit Mitte 2019. Sowohl die Lageeinschätzung als auch die Konjunkturerwartungen hätten sich verbessert. Mit Zuwächsen sei zwar gerechnet worden, das Ausmaß der Aufhellungen sei aber schon erfreulich. Die Wiederaufnahme der steilen Anstiege seit Beginn dieses Jahres (mit Ausnahme des Monats März) mache durchaus Hoffnungen auf den weiteren Verlauf in 2021. Tatsache sei, dass die berechtigten Aussichten auf sukzessive Rücknahmen des Lockdowns und die zurückgehenden Infektionszahlen zunehmend die deutsche Wirtschaft optimistischer stimmen würden. Aufholprozesse seien bei Einzelhandel, Gaststätten und Hotels zu erwarten. Für Deutschland würden die Analysten der NORD LB in 2021 mit einem BIP-Wachstum von 3,5% rechnen. (25.05.2021/ac/a/m)



