Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bessere volkswirtschaftliche Daten aus China und steigende Zinsen bei chinesischen Staatsanleihen haben zuletzt die Hoffnung geschürt, dass in der Folge auch die europäische Konjunktur ihren Boden gefunden haben könnte, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Der gestern veröffentlichte ifo-Geschäftsklimaindex habe dies allerdings (noch) nicht bestätigen können. Das Geschäftsklima sei entgegen den Erwartungen der Analysten auf 99,2 Punkte zurückgegangen, nachdem es im März leicht gestiegen sei. Deutsche Unternehmenslenker hätten sowohl die Geschäftserwartungen als auch die Geschäftslage schwächer eingeschätzt als noch im Vormonat. Letztere sei derweil auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2017 gefallen. Der Rückgang sei erneut hauptsächlich dem Verarbeitenden Gewerbe zuzuschreiben gewesen. Das Geschäftsklima des Sektors sei zum achten Mal in Folge und auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Das Klima im Baugewerbe und im Dienstleistungssektor habe sich hingegen leicht verbessert. In direkter Folge sei der Euro zum US-Dollar kurzfristig unter 1,12 USD gerutscht und habe sich auch im weiteren Tagesverlauf nicht mehr so richtig erholen können. (25.04.2019/ac/a/m)