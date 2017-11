Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ohnehin schon euphorische Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich nochmals verbessert, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex markiere im Oktober mit 117,5 Punkten einen neuen Höchststand. Für den weiteren Ausblick stimme es besonders optimistisch, dass die Erwartungen deutlich positiver bewertet würden. Das Wachstumstempo bleibe somit hoch, im vierten Quartal dürfte das BIP um 0,8% Q/Q expandieren. Die Unternehmen würden sich damit auch gänzlich unbeeindruckt von der politischen Hängepartie in Berlin zeigen. Der Auslastungsgrad nehme deutlich zu. Die EZB müsse daher nächstes Jahr endlich die Kurve kriegen und den Exitpfad konsequent und auch zügiger verfolgen. (24.11.2017/ac/a/m)





