Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November deutlich eingetrübt, berichten die Analysten der NORD/LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 90,7 Punkte gesunken. Deutlich abwärts gegangen sei es für die in die Zukunft gerichteten Geschäftserwartungen. Hierin würden sich die wachsenden Sorgen angesichts der grassierenden zweiten Infektionswelle widerspiegeln. Vor allem auf Hotels, das Gastgewerbe und den stationären Einzelhandel würden sich die staatlichen Eindämmungsmaßnahmen negativ auswirken. Die EZB werde im Dezember ihren Beitrag zur Stabilisierung der europäischen Wirtschaft mit einem neuen Maßnahmenbündel leisten. Aber auch die Fiskalpolitik werde weiter gefordert sein, die Wirtschaft vor dauerhaften Schäden durch die Pandemie abzuschirmen und Menschen und Unternehmen eine Brücke in die Post-Coronazeit zu bauen. (24.11.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.