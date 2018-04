Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im April wie erwartet erneut gesunken, so Christian Lips von der Nord LB.



Die Stimmung leide seit einigen Monaten unter dem festen Euro und den protektionistischen Tendenzen in der US-Politik. Ein Handelskrieg dürfte aber auf dem Weg bilateraler Verhandlungen aber vermieden werden. Den erneuten Stimmungsrückgang wollen wir wegen der sehr hohen Ungewissheit bezüglich des Handelskonflikts noch nicht als Abschwung interpretieren, so die Analysten der Nord LB. Gleichwohl scheine die deutsche Wirtschaft den konjunkturellen Hochpunkt bereits überschritten zu haben. Die EZB werde daher am Donnerstag bei ihrer betont vorsichtigen Vorgehensweise bleiben und im April keine weiteren Maßnahmen auf dem Weg hin zu einer neutraleren Ausrichtung der Geldpolitik beschließen. (24.04.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.