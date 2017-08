Nach Angaben des ifo-Institutes sei zuletzt namentlich in der Fahrzeugindustrie keine nennenswerte Stimmungseintrübung zu beobachten gewesen. Ein ähnlich unaufgeregtes Bild hätten auch schon die am Mittwoch von Markit veröffentlichten Einkaufsmanagerindices gezeichnet, die sowohl in der Industrie als auch bei den Dienstleistern nach oben geklettert seien.



Die etwas zurückhaltendere Beurteilung der aktuellen Geschäftslage sei da nur ein winziger Wermutstropfen. Nachdem gemäß der am heutigen Morgen vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen das Wirtschaftswachstum in Deutschland im ersten Halbjahr überaus kräftig und im 2. Quartal vor allem maßgeblich von der Binnennachfrage getragen gewesen sei, sollte die Wahrnehmung einer nun dezent ruhigeren Gangart niemanden beunruhigen. Der heute berichtete Wert von 124,6 Indexpunkten sei jedenfalls näher an der Überhitzung als an der Abkühlung.



Wie breit der Aufschwung unterlegt sei, würden die Befragungsergebnisse für die einzelnen Wirtschaftssektoren zeigen. Im Verarbeitenden Gewerbe und in der Bauwirtschaft hätten sich die Einschätzungen der Unternehmen auf höchstem Niveau nochmals verbessert. Allein beim Einzelhandel sei eine spürbar kühlere Stimmung zu beobachten gewesen - nicht zuletzt wegen der ungewissen Perspektiven im Kfz-Handel.



Alles in allem würden die heutigen Zahlen des ifo-Instituts das strahlende Bild einer glänzenden Verfassung der deutschen Wirtschaft bestätigen und auch für den weiteren Verlauf einen optimistischen Ausblick geben. Die Analysten hätten ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland jedenfalls auf 1,9% in diesem und im nächsten Jahr leicht nach oben revidiert.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich im August nahezu auf dem Rekordniveau des Vormonats halten können. Besonders optimistisch stimme die Analysten, dass die auf die Situation in sechs Monaten gerichteten Geschäftserwartungen abermals hätten zulegen können. Etwaige Verunsicherungen durch den potenziell die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und damit das Exportgeschäft belastenden starken Euro sowie die Skandale und Krisen in der Automobilwirtschaft würden von den Unternehmen offenbar recht gelassen beurteilt. Die heutigen Zahlen würden das strahlende Bild einer glänzenden Verfassung der deutschen Wirtschaft bestätigen und auch für den weiteren Verlauf einen optimistischen Ausblick geben. (25.08.2017/ac/a/m)





