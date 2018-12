Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Dezember sank das ifo-Geschäftsklima deutlich um 1,1 Punkte auf einen Stand von 101,0 Punkten, so die Analysten der DekaBank.Während sich im Handelsstreit zwischen den USA und China eine vorläufige Entspannung abzeichne, würden das Brexit-Chaos und die Gelbwestenproteste auf der Stimmung lasten. Verstärkt werde der Mollklang durch die deutliche Abwärtsrevision von Prognosen.Alles in allem würden die Konjunkturindikatoren derzeit das Bild einer sich abschwächenden Konjunktur zeichnen. Eine Rezession sei zwar nicht in Sicht, doch die Konjunkturglocken hätten schon süßer geklungen. (18.12.2018/ac/a/m)