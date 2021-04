Einen leichten Dämpfer für den Optimismus würden hingegen die auf die Entwicklung in sechs Monaten gerichteten Geschäftserwartungen signalisieren. Diese seien von 100,3 auf 99,5 Punkte gesunken. Damit würden die heutigen Zahlen des ifo-Instituts weitgehend den Vorgaben der ZEW-Konjunkturumfrage folgen.



Der steile Anstieg aus dem März habe sich so also nicht fortgesetzt, immerhin habe in der Zusammenschau aber das erreichte Niveau gehalten bzw. noch einmal minimal ausgebaut werden können. Dennoch stelle sich die Frage nach den Gründen für die verhalteneren Erwartungen der Unternehmen im April. Es liege auf der Hand, dass die neuerliche Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns und die hohen Infektionszahlen zumindest Teile der deutschen Wirtschaft kalt erwischt haben dürften. Während im März politisch vor allem die Rahmenbedingungen von Öffnungsschritten diskutiert worden seien, würden sich viele Dienstleister und Händler nun wieder zurückgeworfen sehen und es stelle sich für die nächsten Wochen vielmehr wieder die Frage nach dem Ob als nach dem Wie.



Die Details würden dieses Bild bestätigen. Während sich das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe nochmals leicht verbessert habe, sei es vor allem bei den Dienstleistungsunternehmen - aber auch im Bauhauptgewerbe - zu einem Rücksetzer gegenüber dem Märzwert gekommen. Im Handel bleibe die Stimmung trotz eines marginalen Anstiegs insgesamt schlecht. Zu allem Überfluss würden Engpässe bei wichtigen Vorprodukten den Aufschwung in der Industrie auszubremsen drohen, die Erwartungen seien auch hier zurückgegangen. Fast jedes zweite Unternehmen beklage Lieferprobleme bei Vorprodukten.



Insgesamt würden die heutigen ifo-Zahlen das Bild einer zweigeteilten Wirtschaft bestätigen. Während Dienstleister, Gastgewerbe und Handel weiter unter dem Lockdown leiden würden, sei die Auftragslage in der Industrie inzwischen wieder sehr gut. Allerdings drohe durch angebotsseitige Restriktionen nun eine Drosselung des Wachstumstempos. Für die deutsche Wirtschaft insgesamt würden die Analysten der NORD LB daher weiterhin ein BIP-Wachstum von etwas mehr als 3 Prozent im laufenden Jahr erwarten. Dennoch werde die Mehrheit im EZB-Rat vorerst bei ihrer eher vorsichtigen Grundhaltung bleiben und auch in das zweite Halbjahr hinein einen zu starken Anstieg der Kapitalmarktrenditen zu vermeiden suchen.



Fazit: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich im April leicht aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich auf 96,8 Punkte verbessert und notiere weiter über dem Vorkrisenniveau. Einer verbesserten Lageeinschätzung stünden jedoch etwas weniger optimistische Erwartungen gegenüber. Neben dem erneut verlängerten Lockdown würden offenbar zunehmend auch angebotsseitige Restriktionen belasten. Trotz sehr guter Auftragslage drohe somit Sand ins Getriebe des Industrieaufschwungs zu gelangen. Nach dem BIP-Rückgang im ersten Quartal würden die Analysten der NORD LB für das Gesamtjahr 2021 aber weiter mit einem Wachstum von mehr als 3% rechnen. Nicht nur wegen der sehr großen Unsicherheit über den weiteren Pandemieverlauf werde die Mehrheit im EZB-Rat vorerst an ihrer vorsichtigen Ausrichtung festhalten wollen! (26.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute Vormittag hat das Münchner ifo-Institut aktuelle Ergebnisse seiner Umfrage unter rund 9.000 deutschen Unternehmen veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.Im Berichtsmonat April habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zwar etwas weiter aufgehellt. Der Anstieg des Geschäftsklimas für die gewerbliche Wirtschaft auf 96,8 Punkte sei jedoch überraschend mager ausgefallen. Immerhin bleibe der wichtigste Indikator für die Stimmungslage in den Unternehmen auf dem höchsten Niveau seit Mitte 2019.Eine erneute Verbesserung würden die Unternehmen bei der aktuellen Geschäftssituation sehen. Die ifo-Lagekomponente sei auf 94,1 Punkte geklettert. Dies sei nach dem durch Sonderfaktoren äußerst schlechten Start ins Jahr 2021 durchaus zu erwarten gewesen. Hierzu würden die Belastungen durch den Lockdown gehören, die schlechten Witterungsbedingungen - insbesondere für den Bausektor sowie branchenübergreifend durch die Rückkehr zu den normalen MWSt-Sätzen. Ende der Woche werde daher das Statistische Bundesamt ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung für Q1 melden.