Die Inkubationszeit ist vorüber, das Coronavirus hat Deutschland fest im Griff, so die Analysten der DekaBank.Die wirtschaftlichen Auswirkungen würden von drei Faktoren abhängen: Erstens von der Schärfe der Eindämmungsmaßnahmen, zweitens von deren Dauer und drittens von der Geschwindigkeit des Aufholprozesses im zweiten Halbjahr. Die Analysten der DekaBank würden mit Beschränkungen der Wirtschaft bis in den Mai hinein und einem gleichmäßigen Aufholprozess im zweiten Halbjahr rechnen.Unter diesen Annahmen haben wir unsere Prognose für das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 nach unten revidiert auf eine kalenderbereinigte Schrumpfung um 4,5%, so die Analysten der DekaBank.