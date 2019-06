Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor allem die Erwartungskomponente des ifo-Geschäftsklima-Indexes zeugt von einer düstereren Stimmung der deutschen Wirtschaft, so die Analysten der Nord LB.



Die negative Entwicklung des wichtigsten deutschen Konjunkturindikators setze sich fort. Angesichts dessen, dass die USA kurz vor einem Krieg mit dem Iran standen und weiter stehen, angesichts der geringen globalen Wirtschaftsdynamik und angesichts der anhaltenden Drohkulissen Handelskrieg und Brexit ist es auch wenig verwunderlich, dass die Wirtschaft nicht in Feierlaune ist, so die Analysten der Nord LB. Es bleibe zu hoffen, dass sich Trump und Xi auf dem G20 Gipfel zu einer Annäherung durchringen könnten. (24.06.2019/ac/a/m)



