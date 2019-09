Hannover (www.aktiencheck.de) - Obwohl die aktuelle Lage in Deutschland in der Umfrage vom ifo-Institut aktuell etwas positiver zu sein scheint: Die ifo-Geschäftserwartungen auf einem Dekadentief deuten zusammen mit den gestrigen PMI an, dass wir auf eine Rezession zusteuern, so die Analysten der NORD LB.



Auch wenn es vor allem die Industrie sei, die die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich Brexit, Handelskrieg aber auch Zyklik treffe, könne es nicht mehr lange dauern, bis auch der Dienstleistungssektor stärker in Mitleidenschaft gezogen werde. Dass die Maßnahmen der EZB reichen würden, um gegenzusteuern, dürfe bezweifelt werden. Es sei an der Zeit, dass sich auch Berlin überlege, wie reagiert werden könne. Die Einigung über das Klimapaket - so umstritten es sein möge - zeige, dass die GroKo handlungsfähig sei und das lasse hoffen. (24.09.2019/ac/a/m)



