Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im November weiter verschlechtert, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 96,5 Punkte zurückgegangen, sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen würden pessimistischer beurteilt. Besonders betroffen seien wegen der vierten Corona-Welle der Dienstleistungssektor und der Handel. Die deutsche Wirtschaft sei ohnehin durch Knappheiten und hohe Energiepreise unter Druck, durch die vierte Welle gerate der konjunkturelle Aufholprozess nun erneut vollends ins Stocken. Auch an den Aktienmärkten sei der zunehmende Gegenwind spürbar. Die EZB stehe vor schwierigen Entscheidungen, werde aber wegen des hohen Inflationsdrucks das PEPP 2022 beenden. (24.11.2021/ac/a/m)





