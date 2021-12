Im Dezember sei es nun auch für die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage steiler abwärts gegangen, die Lagekomponente sei auf 96,9 Punkte gesunken. Im laufenden Monat würden vollständig die Belastungen durch die vierte Corona-Welle durchschlagen, vor allem der Einzelhandel und konsumnahe Dienstleistungsbereiche seien hiervon wieder betroffen. Die Corona-Maßnahmen würden wegen der hohen Infektionszahlen und Belastung der Intensivstationen sehr wahrscheinlich längere Zeit andauern.



Die Analysten der NORD LB würden sogar mit weiteren Einschränkungen im Laufe dieses Winters rechnen. Die derzeitige vierte Welle sei noch von der Delta-Variante dominiert, es drohe jedoch perspektivisch eine Ablösung durch die neue Virusvariante Omikron. Diese habe sich in anderen Ländern als sehr ansteckend erwiesen und werde neben Anstrengungen bei den Impfungen (Boostern) sehr wahrscheinlich auch weitere Kontaktreduktionen erforderlich machen.



Der ifo-Geschäftsklimaindex folge damit erwartungsgemäß den schlechten Vorgaben der Umfragen von sentix und ZEW. Diese hätten als erste deutsche Frühindikatoren die hohe Unsicherheit infolge der Nachrichten zur neuen Coronavirus-Variante Omikron berücksichtigen können und bereits am Monatsanfang eine deutliche Eintrübung der Konjunkturaussichten ergeben. Selbst für den Fall, dass sich die Eigenschaften von Omikron in den kommenden Monaten doch als günstiger als befürchtet herausstellen sollten, sei zumindest über den Stimmungskanal eine dämpfende Wirkung für die deutsche Konjunkturentwicklung bereits eingetreten.



Die wirtschaftlichen Perspektiven würden in diesem Winter wieder stärker zwischen den einzelnen Sektoren differieren. Das Geschäftsklima in der Industrie sei gegen den Trend sogar etwas gestiegen, obwohl sich Liefer- und Materialengpässe zuletzt eher noch einmal verschärft hätten. Ausschlaggebend für die Verbesserung der Stimmung seien denn auch die positiven Erwartungen gewesen, dank eines nochmal gewachsenen Auftragspolsters. Auch der gestern gemeldete Markit Einkaufsmanagerindex Industrie sei noch einmal erstaunlich robust ausgefallen, während die ifo-Erhebung und der Markit PMI Services einen Einbruch der Stimmung bei den Dienstleistern belegen würden.



Fazit: Die Stimmung in den deutschen Unternehmen nähere sich zum Jahresende dem Frostbereich. Der ifo-Geschäftsklimaindex sinke im Dezember deutlich auf 94,7 Punkte zurück, die aktuelle Lage und die Erwartungen würden schlechter beurteilt. Corona verderbe mit der vierten Welle und der neuen Omikron-Variante Dienstleistern und Handel die Festtagsstimmung. Der konjunkturelle Aufholprozess gerate erneut ins Stocken, die deutsche Wirtschaft müsse das Winterhalbjahr erneut abhaken. Die Hoffnungen würden wieder auf einer zügigen Erholung ab dem Frühjahr ruhen, die Erholung werde somit erneut verschoben. Die Analysten würden bei ihrer BIP-Prognose für 2022 von 3,5% bleiben, die Risiken seien aber eher abwärts gerichtet. (17.12.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute Vormittag hat das Münchner ifo-Institut aktuelle Ergebnisse seiner Konjunkturumfrage unter rund 9.000 deutschen Unternehmen veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.Auch zum Ende des Jahres habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert. Das ifo-Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft habe sich auf nur noch 94,7 Punkte reduziert und sei damit deutlich unter das Vorkrisenniveau zurückgefallen. Gemessen an den ohnehin schon verhaltenen Prognosen der zuvor befragten Analysten und Volkswirte müsse man von einer negativen Überraschung sprechen. Auch für den deutschen Aktienmarkt seien die Zahlen offenbar eine eiskalte Dusche gewesen, nach Veröffentlichung der Zahlen sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sogar kurzfristig unter die Marke von 15.500 Punkten gesackt.Wie schon in den letzten drei Monaten würden sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen schlechter als im Vormonat beurteilt. Die Geschäftserwartungen hätten sich auf 92,6 Punkte reduziert, womit der Ausblick der Unternehmen praktisch auf die im letzten Winter markierten Tiefststände zurückgefallen sei.