Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex ist im März mit 112,3 Punkten auf ein beinahe Schwindel erregendes Niveau geklettert, das seit dem Sommer 2011 nicht mehr erreicht wurde, so die Analysten der Nord LB.



Das seien sehr gute Nachrichten zur Konstitution und zu den Perspektiven der deutschen Wirtschaft. Zu der Jubelstimmung hätten sowohl die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage als auch die auf die Situation in sechs Monaten gerichteten Geschäftserwartungen beigetragen. Die interessante Frage, ob bei allen geopolitischen Risiken dahinter eine Haltung stehe, wonach "alles so schlimm nicht kommen wird" oder gar das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber allen Wirren und Widrigkeiten, bleibe allerdings vorerst unbeantwortet. (27.03.2017/ac/a/m)





