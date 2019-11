Hannover (www.aktiencheck.de) - Fazit: Der ifo-Geschäftsklimaindex kann sich auf 95 Punkte maßgeblich aufgrund der optimistischeren Geschäftsaussichten verbessern, so die Analzsten der NORD LB.



Diese seien unter anderem von den besseren Aussichten beim Handelskonflikt und dem Brexit getrieben, aber auch von tatsächlich wieder etwas besseren harten Zahlen. Allerdings könne man hier wohl eher von einer Bodenbildung sprechen. Angesichts dessen, dass Donald Trump nicht für seine Berechenbarkeit bekannt sei und auch Theresa May schon einmal in den Umfragen geführt habe bevor sie die Mehrheit im Parlament verloren habe, bleibe die Unsicherheit vorerst erhalten. Gemäß des Mottos: Ein ifo-Index am Montagmorgen vertreibe nicht gleich Kummer und Sorgen! Das Pflänzlein Hoffnung sei zart. Ein wenig Dünger seitens der Wirtschaftspolitik wäre freilich sehr hilfreich. (25.11.2019/ac/a/m)





