Diese Verschlechterung des Geschäftsklimas in Deutschland sei auf die Erwartungskomponente zurückzuführen. Die entsprechende Zeitreihe sei im August ziemlich deutlich gefallen. Sie notiere mit nur noch 97,5 Zählern sogar knapp unterhalb der pessimistischsten Prognosen der interessierten Beobachter. Grundsätzlich sei nach den ZEW-Zahlen zwar mit einem Rückgang der Geschäftserwartungen zu rechnen gewesen, die nun zu beobachtende Entwicklung müsse allerdings dennoch als negative Überraschung bezeichnet werden. Die befragten Firmen würden also mit deutlich weniger Optimismus in die Zukunft blicken. Vor allem in der deutschen Industrie schienen Lieferengpässe zunehmend auf die Stimmung der Unternehmen zu drücken. Der bei einigen wichtigen Handelspartnern Deutschlands zu beobachtende deutliche Anstieg der Zahlen von Infektionen mit dem neuen Coronavirus habe zweifellos auch nicht geholfen.



Dagegen habe sich die Geschäftsbeurteilung am aktuellen Rand unerwartet positiv präsentieren können. Diese Zeitreihe notiere nun bei immerhin 101,4 Punkten. Auch hier sei nach den ZEW-Daten nicht die Richtung der Bewegung die Überraschung gewesen - das Ausmaß des zu diagnostizierenden Anstiegs habe aber doch oberhalb der Erwartungen gelegen. Diese erfreuliche Nachricht habe natürlich geholfen, den Headlinie-Index im August nicht noch stärker unter Druck zu setzen. Ganz offensichtlich hätten die ab dem Frühjahr umgesetzten Schritte zur Öffnung der deutschen Wirtschaft nach dem Corona-Lockdown den Firmen geholfen. Vor allem die Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor dürften von diesem veränderten Umfeld profitiert haben. Der Anstieg der Geschäftsbeurteilung relativiere die Schwäche der Erwartungskomponente natürlich in gewissem Umfang.



Die Finanzmärkte würden in der Tat recht gelassen auf die aktuellen Zahlen zum ifo-Geschäftsklimaindex blicken. Beispielsweise seien der DAX und der Euro nach der Meldung der Daten nicht unter spürbaren Druck geraten. Die Resultate der Umfrage des ZEW-Instituts in Mannheim hätten die Marktteilnehmer offensichtlich gut auf die aktuellen Nachrichten aus München vorbereitet. Im Gegensatz zur Fußballbundesliga sei die Konstellation Mannheim vor München bei den deutschen Sentiment-Indikatoren aber ein inzwischen allseits bekanntes Phänomen.



Fazit: Im August habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei am aktuellen Rand auf 99,4 Punkte gefallen. Schwächere Angaben zur Erwartungskomponente hätten klar belastet. Lieferengpässe in der Industrie und die globale Coronavirus-Krise dürften zur Erklärung dieser Nachricht eine große Rolle spielen. Damit würden sich nun dunklere Wolken am Horizont abzeichnen. Der deutliche Anstieg der Geschäftsbeurteilung könne die Schwäche der Erwartungskomponente aber wohl zumindest teilweise relativieren. (25.08.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute hat das ifo-Institut in München die aktuellen Ergebnisse zu seiner vielbeachteten Umfrage unter deutschen Unternehmen veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.Diesen Daten folgend habe sich die Stimmung in der Wirtschaft Deutschlands im Berichtsmonat August verschlechtert. In Zahlen ausgedrückt sei der Geschäftsklimaindex am aktuellen Rand auf 99,4 Punkte gefallen. Nach den Angaben zu den Stimmungsindikatoren des ZEW sei zwar grundsätzlich mit einem Rückgang zu rechnen gewesen, die nun aus München gemeldeten Daten würden sich aber noch eine Spur schwächer präsentieren als zu erwarten gewesen sei.