Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima legte im September leicht von 94,3 auf 94,6 Punkte zu und beendete damit die Talfahrt der vorherigen Monate, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Insgesamt zeichne die Umfrage aber weiter ein düsteres Bild. Die Unternehmen seien bei den Aussichten für die nächsten sechs Monate noch vorsichtiger geworden. Der Erwartungsrückgang seit dem Höchststand im November 2017 entspreche der Entwicklung früherer Rezessionsphasen. Am Montag sei bereits der Flash-PMI für das Verarbeitende Gewerbe auf den niedrigsten Stand seit Juni 2009 gefallen (41,4 Punkte). Da auch der PMI im Dienstleistungssektor deutlich zurückgegangen sei (-2,3 Punkte auf 52,5), sei der Composite-PMI erstmals seit April 2013 unter die Marke von 50 Punkten gefallen. Damit würden weiter Anzeichen einer konjunkturellen Erholung in Deutschland fehlen. Mittlerweile würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in Deutschland lediglich noch mit einem BIP-Wachstum von 0,4% in diesem und 0,3% im nächsten Jahr rechnen. Die Eurozone dürfte sich im selben Zeitraum mit Wachstumsraten von 1,0% bzw. 0,7% noch vergleichsweise gut aus der Affäre ziehen.



Nach den enttäuschenden PMI-Daten am Montag habe die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas gestern für keine größeren Bewegungen an den Kapitalmärkten gesorgt. Die düsteren Wachstumsaussichten für Deutschland sollten aber dazu beitragen, dass die Renditen langlaufender Anleihen niedrig bleiben würden. (25.09.2019/ac/a/m)





