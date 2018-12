München (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich merklich verschlechtert, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Einen merklichen Dämpfer in ihren Exportaussichten mussten die Hersteller in der Elektroindustrie und dem Maschinenbau verkraften. Auch die metallverarbeitende Industrie sowie die Hersteller von Bekleidung und Textilien rechnen mit weniger Aufträgen aus dem Ausland. Wieder etwas optimistischer mit Blick auf die kommenden drei Monate sind die Automobil-Hersteller. Sie erwarten einen leichten Zuwachs ihres Auslandsumsatzes. Auch die Möbel-Industrie ist weiterhin sehr gut auf den ausländischen Märkten aufgestellt.Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts (19.12.2018/ac/a/m)