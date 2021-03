Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftliche Aktivität ist in Q4 2020 weniger stark als erwartet zurückgegangen, jedoch wird die Erholung erst später in diesem Jahr einsetzen, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die Inflation ist zu Beginn des Jahres aufgrund verschiedener Sondereffekte gestiegen und wird auch im Laufe des Jahres relativ hoch bleiben. Der Ausblick ist mit hoher Unsicherheit behaftet. Sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsrisiken hängen von der Entwicklung der Pandemie, der Geschwindigkeit der Impfstoffverteilung und der Effektivität der Aufbau- und Resilienzfazilität der EU ab. (29.03.2021/ac/a/m)



