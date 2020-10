In der Metallerzeugung und -bearbeitung stieg der Indikator nur geringfügig auf minus 79 Punkte, nach minus 81 im Mai. In der Autoindustrie hat sich die Lage auf niedrigem Niveau etwas verbessert. Der Indikator stieg auf minus 69 Punkte, nach minus 82 im Mai. Im Maschinenbau stieg der Indikator auf minus 29 Punkte, nach minus 48 im Mai. Die Elektroindustrie spricht von einer Verbesserung auf niedrigem Niveau. Der Indikator stieg auf minus 25 Punkte, nach minus 42 im Mai.



Im Gegensatz dazu beurteilt das Nahrungsmittelgewerbe seine Ertragslage nun wieder positiver. Der Indikator stieg im September auf plus 11 Punkte, nach minus 6 im Mai.



Jeweils im Mai und September befragt das ifo Institut in seiner monatlichen Konjunkturumfrage die Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe nach ihrer derzeitigen Ertragssituation. Der Saldo wird aus den Meldungen "gut" und "schlecht" gebildet.



