Die finanziellen Schwierigkeiten haben für 41 Prozent konkrete Folgen. "In den 12 Monaten vor der Befragung haben sie beispielsweise Mahnungen wegen verpasster Zahlungen erhalten oder Überziehungskredite in Anspruch nehmen müssen. 7 Prozent der Eltern mussten aus Geldnot sogar auf Mahlzeiten verzichten", sagt Arold. Etwa die Hälfte der befragten Eltern (47 Prozent) änderte ihren Konsum in der Coronakrise und leistete sich weniger als zuvor.



Grundlage der Ergebnisse ist eine Online-Befragung unter 2 216 Eltern im November 2020, als sich Deutschland im zweiten Lockdown befand. Zielgruppe der Befragung waren Familien, die über ein Haushalts-Nettomonatseinkommen unter 3 000 Euro verfügen und deren minderjährige Kinder im selben Haushalt leben.



Publikation:



Aufsatz in Zeitschrift

Wie geht es einkommensschwächeren Familien in der Coronakrise?

Arold, Benjamin / Freundl, Vera / Werkmeister, Katia / Zierow, Larissa

ifo-Institut, München, 2021

ifo-Schnelldienst, 2021, 74, Nr. 06, 46-49 (18.06.2021/ac/a/m)







