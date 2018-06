München (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Präsident Clemens Fuest hat sich gegen die Einführung einer europäischen Digitalsteuer ausgesprochen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des ifo-Instituts:"Unerwünschte Marktmacht der Digitalkonzerne sollte primär mit Mitteln der Wettbewerbspolitik angegangen werden. Ein interessantes Konzept ist hierbei die Daten-Allmende, also der öffentliche Zugang zu bestimmten gesammelten Daten, um Märkte für neue Unternehmen offen zu halten", fügte Fuest an.Gleichzeitig meldete Fuest Zweifel an, ob die Steuerbehörden in Zukunft "digitale Betriebsstätten" einführen sollten. "Das würde sich durch alle Branchen ziehen und Besteuerungsrechte international stärker an den Ort des Konsumenten verlagern. Die EU und Deutschland könnten dadurch an Steueraufkommen verlieren. Das Problem der internationalen Steuervermeidung geht weit über Digitalwirtschaft hinaus, hier sind Instrumente wie Quellensteuern gefragt." (28.06.2018/ac/a/m)