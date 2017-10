Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Beschäftigungsbarometer ist von 112,3 Punkten im September auf 112,0 Punkte im Oktober gesunken, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der leichte Rückgang ist nur auf die Dienstleister zurückzuführen. Die Bereitschaft der Unternehmen zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, ist weiter sehr hoch.



Das Barometer ist in fast allen Sektoren gestiegen, außer bei den Dienstleistern. Wie schon in den Vormonaten sind in der Industrie vor allem die Unternehmen aus Elektrotechnik und Maschinenbau, die die Beschäftigung vorantreiben. Im Groß- und Einzelhandel planen die Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen. Die Bauunternehmer stoßen beim Beschäftigungsaufbau nach und nach an ihre Grenzen. Inzwischen meldet fast jeder fünfte Bauunternehmer Probleme bei der Besetzung von offenen Stellen. Auch im Dienstleistungssektor suchen die Firmen weiter neue Leute, nur nicht mehr ganz so viele. Das Tempo des Beschäftigungsaufbaus verlangsamt sich. (30.10.2017/ac/a/m)







