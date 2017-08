Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Beschäftigungsbarometer sank im August auf 111,2 Punkte, von 112,1 Punkten im Vormonat, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen bleibt jedoch weiterhin sehr hoch. Die Beschäftigungsdynamik ist überwiegend expansiv ausgerichtet.



Die sehr gute Industriekonjunktur schlägt sich auch in den Beschäftigungsplanungen der Unternehmen nieder. Alle wichtigen Industriezweige wollen ihre Mitarbeiterzahl vergrößern. Auch die Bauunternehmen planen weitere Neueinstellungen, jedoch wird es vermehrt schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Die Meldungen über Arbeitskräftemangel erreichten einen neuen Höchststand. Im Handel bleibt die Beschäftigungsdynamik verhalten expansiv ausgerichtet. Die größte Einstellungsbereitschaft ist weiterhin bei den Dienstleistern zu beobachten, jedoch weniger stark als zuletzt. (29.08.2017/ac/a/m)







