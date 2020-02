Börsenplätze iRobot-Aktie:



Kurzprofil iRobot Corp.:



Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (06.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) unter die Lupe.iRobot habe in der Nacht zum Donnerstag seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2019 veröffentlicht. Der US-amerikanische Roboterhersteller habe die Analystenerwartungen deutlich übertreffen können - Anleger hätten erleichtert reagiert und scharenweise die Aktie gekauft.Insgesamt sei der Umsatz von iRobot um elf Prozent auf rund 427 Millionen Dollar geklettert, Analysten hätten rund 414 Millionen Dollar erwartet. Der Gewinn je Aktie habe bei 0,70 Dollar gelegen - Analysten hätten lediglich mit 0,42 Dollar gerechnet.iRobot-CEO Colin Angle habe sich mit den Ergebnissen zufrieden gezeigt, die Profitabilitätssteigerung im abgelaufenen Quartal sei insbesondere auf steigende Erlöse und disziplinierte Ausgaben zurückzuführen.Die neuesten Quartalszahlen von iRobot würden wie ein Befreiungsschlag für den kriselnden Roboterhersteller wirken, welcher zuletzt mit sinkenden Umsätzen und schrumpfenden Margen zu kämpfen gehabt habe. Die Entspannung im Handelskrieg könnte für weitere positive Impulse sorgen. Die iRobot-Aktie sei im regulären Handel in der Spitze um mehr als 15 Prozent gestiegen.Interessierte Anleger setzen die iRobot-Aktie auf die Watchlist und warten vor dem Neueinstieg die weitere Entwicklung des Roboterherstellers ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link