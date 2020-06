Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: iRobot.



Börsenplätze iRobot-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:

74,01 EUR +1,82% (16.06.2020, 10:29)



NASDAQ-Aktienkurs iRobot-Aktie:

82,39 USD +9,56% (15.06.2020)



ISIN iRobot-Aktie:

US4627261005



WKN iRobot-Aktie:

A0F5CC



Ticker-Symbol iRobot-Aktie:

I8R



NASDAQ-Symbol iRobot-Aktie:

IRBT



Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (16.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Roboterhersteller iRobot habe aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach dem Bodensaugroboter Roomba und dem Wischroboter Braava überraschend seine Prognose für das zweite Quartal 2020 erhöht. Die Corona-Krise habe dem US-Unternehmen eine Sonderkonjunktur verschafft, da die Leute mehr Zeit zu Hause verbringen müssten. Die Aktie habe im regulären Montagshandel deutlich zulegen können.iRobot erwarte nun im laufenden Quartal einen Umsatz im Bereich 260 bis 270 Millionen Dollar (Vorjahr: 193 Millionen). Zudem erwarte das Unternehmen in Q2 einen operativen Gewinn, der höher ausfallen solle als im ersten Quartal."Ein sauberes Zuhause hat für viele Kunden eine höhere Priorität, da COVID-19 die Menschen gezwungen hat, mehr Zeit in ihren Häusern zu verbringen", habe CEO Colin Angle in einer Erklärung gesagt."Unsere Bodenreinigungsroboter sind zu echten Partnern für Millionen von Kunden auf der ganzen Welt geworden, da sie ihnen ermöglichen, ihr Zuhause aufgeräumt zu halten und sich gleichzeitig um andere Aufgaben, wie etwa Heimarbeit, Kinderbetreuung und Homeschooling, zu kümmern".Die Anleger hätten die Prognoseerhöhung von iRobot mit einem wahren Kursfeuerwerk gefeiert. Die Aktie habe im regulären Montagshandel über zehn Prozent zugelegt. Seit dem März-Tief betrage das Kursplus bereits satte 150 Prozent.Auch "Der Aktionär" ist bullish und geht davon aus, dass iRobot gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen wird, so Emil Jusifov. (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link