Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol:

IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches

Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt,

Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE,

Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (13.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse dieAktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN:A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) unter die Lupe.Lange Zeit habe es für iRobot nicht gut ausgesehen. Das US-Unternehmen habe unter denFolgen des Handelskriegs und dem Preisdruck der Wettbewerber gelitten. Die Coronakrisehabe jedoch dem Roboterentwickler eine unerwartete Sonderkonjunktur verschafft. Seitihrem März-Tief habe die iRobot-Aktie bereits über 150% zugelegt."Der Aktionär" bleibe langfristig für die Zukunft des Roboterherstellers aufgrund seinerstarken Marktposition und der Perspektiven des Robotermarkts bullish. Investierte Anlegersollten nun über Gewinnmitnahmen nachdenken und den Stopp auf 1,95 Euro anheben, soEmil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen AktienanalyseDer Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikationangesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, diedurch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: iRobot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/aktionaer-tipp-irobot-100-

prozent-in-zwei-monaten-20203849.html" target="_blank">unter folgendem Link Börsenplätze iRobot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:73,21 EUR -0,89% (13.07.2020, 13:25)