Kurzprofil iRobot Corp.:



iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) ist ein im Technologie-Börsenindex NASDAQ notiertes US-amerikanisches Unternehmen, das Roboter herstellt. Die Aktie wird an den Börsen SIX SX, Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, NASDAQ, SETSqx, Bats, BRX, GVIE, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (04.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - iRobot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Haushaltsrobotik-Spezialisten iRobot Corp. (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von iRobot seien gut ausgefallen. Die Aktie sei vorbörslich aber 10% im Minus gewesen. Der Gewinn von 41 Cent habe die Analystenerwartungen deutlich verfehlt. Die Umsätze hätten die Erwartungshaltung übertroffen: 303 Mio. USD würden einem Anstieg von 58% gegenüber dem Vorjahr entsprechen. Das Unternehmen habe noch 5 Mio. USD in der Kasse. Man habe auch einen guten Gesamtjahresausblick gegeben. Der Markt befürchte wohl, dass die Komponentenpreise und die Versandgebühren steigen würden. Bei der iRobot-Aktie gibt es jede Menge Spekulanten am Werk, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze iRobot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs iRobot-Aktie:90,74 EUR -12,72% (04.05.2021, 16:21)