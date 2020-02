iGaming an der Börse

Denn ihr Geschäftskonzept beruht auf Jahren an Erfahrung mit einem Verständnis für neue Technologien sowie einem Auge für neue Optionen und die stets lauernde Konkurrenz. Genau das macht iGaming ja auch so vielseitig, denn es ist allgemeinhin ein junges Konzept mit noch wenigen Mitspielern aber jeder Menge Potenzial für schnelles Wachstum. So konnten im dritten Quartal 2019 gleich sechs neue Marken gelauncht werden, wodurch der B2B Aspekt des Unternehmens für den Zeitraum 63% des Umsatzes ausmacht (nachzulesen im Zwischenbericht für das dritte Quartal 2019 auf der eigenen Webseite). Gleichzeitig werden aber auch andere Bereiche von Aspire Global nicht vernachlässigt. So steht für 2020 eine nachhaltigere vertikale Integration mit dem britischen Bingo-Markt an, während man ähnliches mit Sportangeboten in Dänemark plant. Die vertikale Ausrichtung sorgt dafür, dass weiterhin mehr Kontrolle über eine Vielzahl der Aktivitäten in der eigenen Hand bleibt. So kann man schneller auf Entwicklungen am Markt reagieren, während man gleichzeitig lukrative Partnerschaftsmodelle anbietet.



Auf Zugpferde setzen

Das Spannende dabei: das Unternehmen mit Sitz in mehreren europäischen Ländern setzt auf eine limitierte Anzahl an Zugpferden, um voranzukommen, agiert dabei aber mit klugem Blick bezüglich der Relevanz von Multibrands. Dieser Begriff erklärt, wie das Aspire Global als B2B White Label Plattform Provider ihre Eisen nicht nur im Feuer "Online Casino Spiele" hat, sondern auf jener Plattform Bingo und Sportwetten anbieten kann. Denn während an Menge an Spielen stets erweitert werden muss, um der großen Menge an Online Casinos mehr und mehr zu bieten, ist es immer noch elementar wichtig, dieses Angebot sowohl speziell als auch individual zu gestalten. Das ermöglicht das Unternehmen auf brandeigene Slots zu setzen. So kommen in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Titel raus, in der jüngeren Vergangenheit waren dies etwa "Mystic Manor" oder "Treasure Temple".



In engen Partnerschaften

Um weiterhin das anvisierte Wachstum und das Standing in der Branche ermöglichen zu können, gehören regelmäßige Akquisen von kleineren Unternehmen zu der Strategie von Aspire Global. So hat man beispielsweise erst kürzlich den Spieleentwickler Pariplay aufgekauft, um das hauseigene Angebot an Slots sukzessive zu erweitern. Mit ihnen hat man sich beispielsweise im letzten Jahr darauf konzentriert, Video Slots auf neue Art und Weise darzustellen, um Anbietern wie Karamba mit ihrem ohnehin schon hochwertigen Angebot an Slots eine noch breitere Basis zu ermöglichen. Aus dieser bestehenden strategischen Partnerschaft in der Vergangenheit ist nun ein großes Unternehmen geworden, welches auf dem Markt gefestigter dasteht.



Neue Märkte erobern

Ob und wie Aspire Global dabei auf eine weitere Expansion der eigenen Märkte setzt ist aktuell noch nicht zu 100% einsehbar. Allerdings bieten momentan vor allem die sich öffnenden Märkte in Südamerika und Ostasien Grund genug, solche Überlegungen anzustrengen. Denn mit nachhaltigem Erfolg kennt sich das Unternehmen aus. Zumal man als börsengelistet stets eine höhere Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit trägt. Langfristig darf man also erwarten, dass sich Aspire Global mit ihren technischen Lösungen für die immer expandierende iGaming Szene weiter auf dem Markt wird etablieren können, sodass mehr und mehr Partner ein echtes Interesse daran finden werden. Den Kursverlauf wird es auch freuen. (12.02.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ist die aktuelle Finanzkrise bereits ausgestanden? Oder nimmt sie nur neuen Anlauf? Banken fallen durch das Sicherheitsraster, Anleger suchen nach neuen Arten für Investitionen, wollen aber gleichzeitig einen entspannten Lebensalltag genießen. Anhand der Erfolgsgeschichte rund um Aspire Global zeigen wir auf, wie all diese Aspekte unter einen Hut gebracht werden können.Auch wenn die Branche an sich scheinbar noch in den Kinderschuhen steckt, so mag es doch überraschen zu erfahren, dass es iGaming in seiner Form bereits seit mehr als 20 Jahren gibt. Und dennoch ist man sich immer noch vertraut, da die Anzahl der Teilnehmer bis vor einigen Jahren noch recht überschaubar gewesen ist. Dies hat sich mit dem rasanten Anstieg des weltweiten Internets und der Beliebtheit der virtuellen Spiele allerdings in den vergangenen Jahren schlagartig verändert. Denn in Stockholm werden eine Handvoll an Unternehmen gehandelt die sich auf diese Form der guten Unterhaltung spezialisiert haben, sei es William Hill (ISIN GB0031698896/ WKN 633847), 888 (ISIN GI000A0F6407/ WKN A0F640) oder auch das angesehene Team von Ladbrokes. Auch wenn Aspire Global erst seit zwei Jahren an der Börse gelistet ist, kann man sie aufgrund der bisherigen Leistungen und Entwicklungen zweifelsohne als Erfolgsgeschichte ansehen. Mit einer antizipierten Ausschüttung der Dividenden von mindestens 50% der Gewinne nach Steuern ist das Unternehmen zudem auch sehr daran interessiert, einen großen Teil des Erfolgs mit den Investoren zu teilen . Ein solides Wachstum ist dabei essentiell, um als das Unternehmen in der Branche zu gelten, welches als primäre Anlaufstelle für eine Vielzahl an Casinos in Frage zu kommen.