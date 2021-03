Börsenplätze home24-Aktie:



XETRA-Aktienkurs home24-Aktie:

17,56 EUR +12,41% (09.03.2021, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs home24-Aktie:

17,65 EUR +14,79% (09.03.2021, 12:50)



ISIN home24-Aktie:

DE000A14KEB5



WKN home24-Aktie:

A14KEB



Ticker-Symbol home24-Aktie:

H24



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (09.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) unter die Lupe.Die Aktie von home24 zähle im Ein-Jahres-Vergleich zu den drei mit Abstand besten Werten im SDAX. Mehr als 300 Prozent sei es in dem Zeitraum nach oben gegangen. Zuletzt habe die Aktie allerdings unter kräftigen Gewinnmitnahmen gelitten. Das Papier habe von im Hoch 26,86 Euro auf zwischenzeitlich 14,83 Euro korrigiert. Am heutigen Dienstag könne die Aktie von home24 aber wieder kräftig zulegen. Fast zwölf Prozent gehe es nach oben auf 17,47 Euro. Damit sei home24 der stärkste Wert des Tages im SDAX. Es beflügle eine positive Analysteneinschätzung.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für home24 nach den vor kurzem veröffentlichten Zahlen von 26 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Online-Möbelhändler habe das Jahr 2020 stark abgeschlossen, habe Analystin Catharina Claes in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. home24 sei gut positioniert, um das Umsatzwachstum künftig zu beschleunigen. Sie rechne auch im laufenden Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum. Zudem trage Claes dem Wert der an die Börse gegangenen Brasilien-Tochter Mobly Rechnung.Vor Kurzem habe auch bereits die Privatbank Hauck & Aufhäuser ein ähnlich hohes Kursziel genannt. Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser habe home24 nach einer Online-Informationsveranstaltung auf "buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Wachstumspotenzial des Möbelhändlers sehe weiterhin sehr attraktiv aus, so Salis in seiner jüngsten Studie zu home24.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link