Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (26.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - home24-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Möbel stünden in jedem Haushalt. Möbel seien ein absoluter Wachstumsmarkt. Über das Internet würden sich Möbel bequem aussuchen und bestellen lassen. Und trotzdem würden die Charts von home24 und Westwing katastrophal aussehen. Die Verluste seit dem Börsengang 2018 seien horrend. Woher komme die Skepsis der Anleger?Die Flut hebe alle Boote, heiße es an der Börse. Und so sei es normal, dass bei der aktuellen Rally zuletzt auch die Aktien von home24 und Westwing gestiegen seien. Zuvor seien die Titel der Online-Möbelunternehmen monatelang brutal vermöbelt worden.Trotz der Erholung sei die Performance seit dem IPO immer noch völlig indiskutabel, nahezu verheerend. Westwing habe sich seit dem Börsengang im Herbst halbiert. Die Aktie von home24 komme seit dem IPO im Juni sogar auf ein Minus von 80 Prozent.home24 werde derzeit mit dem 260Fachen des für 2020 geschätzten EBITDA bewertet. Das Verhältnis von Unternehmenswert und EBITDA für das kommende Jahr liege bei 73. Zu viel angesichts des harten Wettbewerbs. Längst würden Kunden bei Amazon eine riesige Auswahl an Möbeln finden. Und auch die klare Nummer 1, Ikea, gebe online mächtig Gas: 2018 hätten die Schweden allein in Deutschland 371 Millionen Euro erlöst. Vor fünf Jahren seien es nur 145 Millionen gewesen.Die Lage bei den Online-Möbelhändlern bleibt angespannt, das Chance-Risiko-Verhältnis von home24 und Westwing ist unattraktiv, so Andreas Deutsch, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link