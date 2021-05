Tradegate-Aktienkurs home24-Aktie:

Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen.



home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (20.05.2021/ac/a/nw)



Ein starkes Europa-Geschäft hat dem Möbelversandhändler home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) in den ersten drei Monaten ein kräftiges Umsatzplus um 64 Prozent auf 159 Mio. Euro beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das operative Ergebnis sei knapp im positiven Bereich gelandet. Der Start in das zweite Quartal sei gut verlaufen. So habe der Auftragseingang im April im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent angezogen. home24 habe dies als Signal für einen nachhaltigen Trend gewertet, weil im April vergangenen Jahres erstmals Pandemie-Sondereffekte eingetreten seien und diese zu einem starken Anstieg des Auftragseingangs geführt hätten. Allerdings habe Konzernchef Appelhoff vor steigenden Preisen in der gesamten Möbelindustrie gewarnt, weil Materialkosten wie etwa für Holz sowie Ausgaben in der Logistik nach oben gegangen seien. Denn die Kunden hätten deutlich mehr bestellt, während die Kapazitäten bei der Seefracht begrenzt seien.Zuletzt sei der Stau auf dem Suez-Kanal zudem eine Herausforderung für die Branche gewesen. "Ich sehe daher nicht, dass es zu einem Preiskampf kommen wird." Das sei einer der Gründe, warum der Vorstand seine Ziele für 2021 lediglich bestätigt habe - trotz des kräftigen Wachstums, das deutlich über der bisher angepeilten Prognosespanne liege. "Aufgrund der weiter bestehenden Unsicherheit für den restlichen Jahresverlauf im Kontext der Covid-19-Pandemie hält das Unternehmen diesen Korridor weiterhin für angemessen", so Appelhoff. Demnach solle der Umsatz währungsbereinigt um 20 bis 40 Prozent steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge solle zwischen null und zwei Prozent liegen.An der Börse hätten die Nachrichten für deutliche Kursverluste gesorgt. Für die home24-Aktie sei es in der Spitze bis auf 13,66 Euro nach unten gegangen. Seit dem Mehrjahreshoch von knapp 27 Euro im Februar hätten sich die Kursverluste damit auf beinahe 50 Prozent summiert. (Ausgabe 19/2021)