Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen.



home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com. (18.11.2021/ac/a/nw)



Der Möbelversandhändler home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) hat im dritten Quartal seinen Umsatz um 17 Prozent auf 138,6 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allerdings seien die Ausgaben für Werbung gestiegen, sodass der Konzern eine negative Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von minus zwei Prozent ausgewiesen habe. Das sei an der Börse gar nicht gut angekommen, wenngleich der Jahresausblick bestätigt worden sei.Demnach wolle Konzernchef Marc Appelhoff eine EBITDA-Marge von null bis zwei Prozent im Jahr 2021 erreichen. Und auch beim Umsatz wolle das Unternehmen weiter ein währungsbereinigtes Plus von 28 bis 32 Prozent erzielen. Klinge nicht unmöglich, da in den ersten neun Monaten des Jahres bereits ein währungsbereinigtes Plus von 40 Prozent auf 463,7 Mio. Euro geschafft worden sei.Damit home24 auch in den kommenden Monaten Möbel und Wohnaccessoires ausliefern könne, habe das Unternehmen nach eigenen Angaben zuletzt seine Lagerbestände erhöht. Damit wolle home24 auf die weltweit angespannte Liefersituation reagieren und zugleich Umsätze für das erste Quartal 2022 absichern. "Diese Warenverfügbarkeit wird in den folgenden Monaten zu einem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal im Markt werden", habe der Konzern erklärt. Anleger hätten Zahlen und Ausblick mit Verkäufen quittiert und den Kurs auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr getrieben. Doch dann sorgte die aufkommende Angst vor neuen Einschränkungen angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen für eine Kurswende, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2021)