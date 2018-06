Börsenplätze home24-Aktie:



Kurzprofil home24 SE:



home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.home24.de (28.06.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - home24-Aktie vor grandiosem Comeback? ChartanalyseDie Online-Handelsplattform für Home & Living home24 (ISIN: DE000A14KEB5, WKN: A14KEB, Ticker-Symbol: H24) vollzog erst am 15. Juni ihr Börsendebüt und überraschte zugleich mit relativer Stärke, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch nur wenig später habe das Papier des Online-Shops für Artikel wie Möbel, Gartenmöbel, Matratzen und Beleuchtung und diverse Eigenmarken den Rückwärtsgang eingelegt und sei auf das Niveau von 26,31 Euro zurückgefallen. Am Mittwoch habe sich die Lage aber merklich stabilisiert, sodass Bullen ihre Chance genutzt hätten und einen wahren Run auf die Aktie ausgelöst hätten.Dabei seien die Notierungen des Wertpapiers im Mittwochshandel zunächst an die 50-Stunden-Durchschnittslinie bei 27,40 Euro geklettert, ein Ausbruch darüber sei der Aktie aber noch verwehrt geblieben. Trotzdem sei die Ausgangslage gemessen allein am Startpreis der Aktie von 28,50 Euro für Käufer durchaus komfortabel - eine baldige Erholungsfortsetzung erscheine durchaus realistisch und könne für ein Long-Investment unter gewissen Voraussetzungen herhalten.Obwohl seit den diesjährigen Verlaufshochs von 30,75 Euro kurzzeitig ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen vorgebe, könne sich innerhalb der gestern gestarteten Aufwärtsbewegung noch gewisses Aufwärtspotenzial ergeben. Dieses könne zunächst bis zum 61,8% Fibo-Retracement aufwärts reichen, darüber sogar bis in den Bereich der Trendlinie um 28,25 Euro. Über ein entsprechendes Long-Investment ließe sich hier kurzzeitig eine schöne Rendite erzielen, sofern die 50-Stunden-Durchschnittslinie auch nachhaltig geknackt werden könne.Um eine deutlich bessere Long-Chance und Lauf der home24-Aktie bis in den Bereich der Abwärtstrendlinie bei grob 28,25 Euro zu erhalten, sollte mindestens der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Stundenbasis um 27,40 Euro überwunden werden. Eine Verlustbegrenzung dürfe hierbei jedoch nicht fehlen und sei noch unterhalb von 27,00 Euro anzusetzen. Ein Long-Investment bleibt jedoch so lange spekulativ, bis der Abwärtstrend bestehend seit Mitte Juni nicht vollends überwunden wurde, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link